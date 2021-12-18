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Пандемия COVID-19

Байден 21 декабря расскажет о новых мерах в свете распространения в США омикрон-штамма

Кроме того, президент США предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 21 декабря выступит с речью, в которой расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Во вторник президент выступит с речью о положении дел с борьбой страны с COVID-19 на фоне <...> роста количества случаев заражения по мере распространения омикрон-штамма", - написала она у себя в Twitter. По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.

"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и [последующую] ревакцинацию", - добавила Псаки.

В четверг Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм. Однако, как отмечал ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "омикрон" может стать доминирующим вариантом коронавируса в стране в течение нескольких недель.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, ДженПандемия COVID-19
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