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Пандемия COVID-19
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Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки
© AP Photo/Martin Meissner

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии из-за штамма "омикрон" вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. Об этом сообщил в субботу вечером специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.

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ГерманияВеликобританияПандемия COVID-19
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