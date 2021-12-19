На Кипре идентифицировали останки семилетнего героя национально-освободительной борьбы

НИКОСИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Останки семилетнего героя национально-освободительной борьбы греков-киприотов Димитракиса Димитриадиса, убитого в 1956 году британскими колониальными властями, идентифицированы. Об этом, как сообщило кипрское Бюро печати и информации, президентский комиссар Фотис Фотиу проинформировал в субботу родственников мальчика.

Останки маленького ребенка были найдены 30 октября в массовом захоронении на кладбище Айос-Георгиос Контос в Ларнаке и эксгумированы с целью их идентификации. О результатах экспертизы, подтвердившей в итоге их принадлежность Димитракису, Фотиу сообщил брату погибшего - Лакису Димитриадису.

14 марта 1956 года Димитракис Димитриадис принимал участие в организованной школьниками Ларнаки демонстрации против отправки в ссылку на Сейшельские острова лидера национально-освободительной борьбы и впоследствии первого президента независимой Республики Кипр архиепископа Макариоса III (1913-1977). Во время этой акции протеста семилетний мальчик был убит выстрелом в голову, произведенным со стороны британских войск. Опасаясь, что после этого протесты обретут еще более массовый и непримиримый характер, колониальные власти попытались скрыть следы преступления и под покровом ночи тайно захоронили тело мальчика.

В апреле нынешнего года Лакис Димитриадис сообщил в эфире телеканала Alpha TV о том, что его брат был убит из револьвера, что говорит о том, что выстрел производил британский офицер, а не солдат. Он также сказал, что этот офицер спустя несколько лет после совершения преступления признался в содеянном их отцу, попросил прощения и предложил их семье 100 фунтов стерлингов, которые в ту пору были немалой суммой денег, чтобы хотя бы как-то загладить вину. По его словам, отец принял извинения, но денег не взял.

На острове Димитракис Димитриадис стал героем. На территории школы в Ларнаке, где он учился, ему установлен памятник. Президентский комиссар пообещал семье убитого мальчика, что власти острова теперь захоронят останки Димитракиса с надлежащими герою почестями.

Национально-освободительная борьба греков-киприотов продолжалась с 1955 по 1959 год. Многие участники этой борьбы стремились к достижению сразу двух целей - освобождению Кипра от британского колониального владычества и к энозису - присоединению острова к Греции. Однако в итоге реализовалась только первая из этих целей: в 1960 году Кипр обрел государственную независимость.