Для въезда в Грецию с 19 декабря нужен отрицательный результат теста на коронавирус

АФИНЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Прибывающие в Грецию с 06:00 (07:00 мск) 19 декабря, независимо от вакцинации, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус - ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до поездки.

В решении, опубликованном в пятницу в правительственном вестнике, указывается, что данная мера будет действовать до 06:00 (07:00 мск) 10 января 2022 года. Требование об отрицательном тесте распространяется в том числе на детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно в течение 48 часов, при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до поездки.

Это требование вводит некоторые изменения и для россиян. Ранее все постоянные жители России, независимо от вакцинации, для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 48 часов. Кроме того, они должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.