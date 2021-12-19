"Известия": искусственный интеллект поможет в поисках парковочных мест во дворах Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. АО "Электронная Москва", находящееся в ведении департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, объявило конкурс на проведение тестирования новинки, которая позволит анализировать доступность стояночных мест автотранспорта на придомовых территориях при помощи искусственного интеллекта. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на документацию, размещенную на портале госзакупок.

"Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места", - рассказали представители ДИТ.

Искусственный интеллект будет анализировать информацию о парковочных местах вблизи жилых домов, считывая изображения с камер видеонаблюдения. Согласно техническому заданию конкурса, точность распознавания свободных мест должна будет составлять не менее 85%. Исполнителю проекта предоставят доступ к городским камерам видеонаблюдения.

Стартовая цена закупки составляет около 6,2 млн рублей. По данным издания, к рассмотрению заявок на конкурс "Электронная Москва" планирует приступить уже на следующей неделе. Тестирование новой технологии будет проведено в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Зеленограде и Новой Москве. С информацией о доступных парковочных местах можно будет ознакомиться в мобильном приложении "Электронный дом".

Технологии, анализирующие наличие мест для парковки в Москве и других городах, уже существуют. Однако они ориентированы на парковки вдоль дорог и на платные автостоянки, поэтому не позволяют находить свободные места во дворах.