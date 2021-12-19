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Около половины населения Камчатки привились от коронавируса

Первую дозу вакцины в регионе получили 120 тыс. человек
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Около 120 тыс. жителей Камчатки - это почти половина от общего числа населения, привились от коронавируса с начала пандемии, сообщил в интервью ТАСС глава региона Владимир Солодов.

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"Первую дозу вакцины в регионе получили 120 тыс. человек - это почти половина от общего числа жителей Камчатки, включая детей. Порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. При этом мы продлили действие введенных в регионе ограничительных мер до конца января 2022 года - в учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде", - сказал Солодов.

Глава региона отметил, что в вакцинации и формировании коллективного иммунитета он видит единственный выход из сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее в краевом Минздраве сообщали, что на полуострове ежедневно прививаются около 600 человек, при этом до введения QR-кодов прививку делали примерно 300 человек в сутки.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,5 тыс. пациентов выздоровели, 502 умерли.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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