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Всероссийский молодежный экологический форум пройдет на Камчатке в 2022 году

В планах властей сделать это мероприятие ежегодным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема" состоится на Камчатке в 2022 году. Регион впервые будет проводить такое мероприятие, но в планах властей сделать его ежегодным, сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Солодов.

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"Большим событием в 2022 году для нас станет проведение на Камчатке Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", участниками которого станут ребята из всех регионов России. Впервые на площадках форума встретятся молодые ученые, исследователи и аспиранты, которые смогут не только обменяться опытом, но и провести практические мониторинговые и полевые исследования в уникальных природных условиях", - сказал губернатор.

Он добавил, что в планах властей сделать это мероприятие ежегодным как точку притяжения для "представителей прогрессивной, научной и мыслящей экологично молодежи".

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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