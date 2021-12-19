В МЧС советуют покупать новогоднюю пиротехнику только в специализированных магазинах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах и отделах, проверив у продавца сертификат соответствия товара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что она должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.

Кроме того, чтобы избежать травм в МЧС советуют при использовании пиротехники строго следовать инструкции по ее применению. Важно обращать внимание на возраст, с которого допускается ее использование. "При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки", - отметили в главке.

Также специалисты не рекомендуют использовать пиротехнику на улице при ветре более пяти метров в секунду и в закрытых помещениях, квартирах, офисах. Исключением могут быть хлопушки, бенгальские огни и фонтаны, разрешенные к применению в закрытых помещениях. Запрещается запускать салюты с балконов и лоджий.