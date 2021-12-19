Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве 19 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, временами снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до двух градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от нуля до минус пяти градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.