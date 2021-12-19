В Прикамье за сутки выявили минимальные за два месяца 635 случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 630 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Пермском крае, что стало минимальным показателем с 27 октября. Общее число инфицированных превысило 153 тыс., сообщило в воскресенье региональное управление Роспотребнадзора.

"На 19 декабря выявлено 153 627 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 635", - говорится в сообщении.

При этом больше половины случаев заражения медики выявили в Перми - 78 тыс. Показатель заболеваемости составил 5 910,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 50-е место среди субъектов РФ. Коллективный иммунитет, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 56,7%.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.