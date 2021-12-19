Пермская ИТ-компания научила голосовых помощников сообщать родителям, где их ребенок

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Пермская компания - резидент "Сколково" разработала функционал для подключения к голосовым помощникам, чтобы те сообщали родителям, где их ребенок. Функционал доступен, если ребенок пользуется специальным приложением или носит детские GPS-часы, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании "Где мои дети" Антон Ларченков.

"Наша миссия - помогать родителям воспитывать счастливых и успешных людей. Родителям приложение поможет быть в курсе, где их ребенок, не заходя в телефон. Теперь родитель может спросить колонку или устройство с [голосовым помощником] "Яндекс" "Алисой": "Алиса где мои ребенок?", и голосовой помощник скажет точный адрес или место, где находится ребенок", - сказал Ларченков.

На данный момент функционал поиска детей доступен как на умных колонках, так и в других сервисах, использующих "Алису": "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Навигатор" или умный дом IRBIS. В дальнейшем сервис будет интегрирован с голосовыми помощниками "Маруся" от Mail.ru group и "Салют" от Сбера для российских пользователей, а также с Google Assistant и Amazon Alexa для зарубежных пользователей.

Помимо геолокации ребенка родители смогут проанализировать его активность. Также приложение поможет подобрать задания, которые займут ребенка в свободное время, или оградить его от пользования нежелательным контентом.

Российская компания "Где мои дети" является одним из лидеров рынка семейных трекеров в мире. Приложением пользуются более 3 млн родителей в 170 странах мира. С 2018 года "Где мои дети" вышло на 1 место категории "Материнство и детство" Google Play и ТОП-5 в категории образование App Store. Является резидентом "Сколково", головной офис компании находится в Перми.