Референдум на Тайване признали несостоявшимся по всем четырем вопросам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 декабря. /ТАСС/. Референдум, проводившийся в субботу на Тайване, не признан состоявшимся ни по одному из четырех вынесенных на него вопросов из-за недостаточного количества голосов. При этом избирателей, высказавшихся против, по каждому вопросу оказалось немного больше, сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова.

На голосование были вынесены вопросы, связанные с атомной энергетикой, экологией, импортом американской свинины с кормовой добавкой рактопамин (гормон роста) и порядком проведения референдумов в будущем. По каждому решению требовались голоса не менее 4,98 млн человек - 25% от общего числа избирателей.

Первый вопрос - о расконсервировании четвертой на острове АЭС - набрал 3,8 млн голосов за и 4,3 млн - против. Речь идет об атомной электростанции "Лунмэнь", строительство которой после долгих дебатов было заморожено в 2014 году. Этому предшествовали демонстрации, участники которых требовали отказа от почти завершенного проекта по соображениям безопасности, несмотря на то, что в него уже было инвестировано $9,7 млрд.

Вопрос о запрете импорта американской свинины, содержащей следы рактопамина, набрал 3,9 млн голосов за и 4,1 млн - против. Такой же результат оказался при голосовании о том, целесообразно ли совмещать проведение референдумов со всеобщими выборами.

Четвертый вопрос - о переносе места строительства терминала сжиженного природного газа подальше от водорослевого рифа Датань - получил 3,9 млн голосов за и 4,2 млн - против. Общая явка на референдум составила 41%.

Итоги голосования отразили расстановку политических сил на китайском острове в преддверии предстоящих там в 2022 году выборов в органы власти на местах. Правящая Демократическая прогрессивная партия призывала население голосовать против по всем четырем вопросам, а оппозиционная партия Гоминьдан - за. Как отметил глава тайваньского правительства Су Чжэньчан, провал референдума свидетельствует о поддержке большей частью населения политики нынешней администрации острова, а также об отсутствии мотивов оспаривать ее решения.