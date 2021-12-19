В МВД посоветовали перед поездкой за границу придумать условный знак для просьбы о помощи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты МВД России в целях обеспечения безопасности граждан советуют перед поездкой за границу придумать условный знак для просьбы о помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Перед поездкой за границу на работу или учебу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что бывают экстренные ситуации, например, в случае похищения или насильственного удержания, когда телефонный разговор проходит под контролем преступников, и единственная возможность дать знать родным, что вам нужна помощь, - вставить кодовую фразу. "Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников", - подчеркнули в пресс-центре.

В настоящее время МВД подготовлены "Памятки для граждан" с рекомендациями специалистов, как обеспечить безопасность, в том числе детей и подростков.