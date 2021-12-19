Аэропорт в Челябинске временно закрыли из-за прошедшего снегопада

ТАСС, 19 декабря. Аэропорт Челябинска временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы после прошедшего снегопада. Несколько рейсов задерживаются, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

По данным регионального гидрометцентра, ночью 19 декабря в Челябинске был снег, местами сильный, температура воздуха опустилась до минус 7 градусов. Днем в городе ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей на дорогах.

"Аэропорт закрыт до 11:00 (09:00 мск) для расчистки взлетно-посадочной полосы. После окончания работ аэропорт будет работать в штатном режиме. Да, [рейсы задерживаются], некоторые компании отменили рейсы", - сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс в Санкт-Петербург, задерживаются рейсы в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву, Омск. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры добавили, что представители авиакомпаний оказывают необходимые услуги для пассажиров. "С целью недопущения нарушений прав пассажиров Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная", - отметили там.

Два самолета, которые направлялись в Челябинск, ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, добавили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово. "Из-за сложных метеоусловий в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы RT-598 Красноярск - Челябинск и U6-2812 Душанбе - Челябинск. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков", - пояснил собеседник агентства, добавив, что аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

В Екатеринбурге также ночью прошел сильный снег, на дорогах гололедица в виде снежного наката, говорится в прогнозе Уральского гидрометцентра.