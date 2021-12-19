Школьники Москвы завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московские школьники стали обладателями трех золотых медалей на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Абсолютным победителем соревнования стал ученик Специализированного учебно-научного центра - школы-интерната имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) Федор Ромашов. Он набрал максимальное количество баллов", - говорится в сообщении.

Также золотые медали завоевали ученик лицея "Вторая школа" Антон Степанов и Александр Некрасов из школы № 179. Кроме того, еще два московских школьника завоевали серебряные медали.

Олимпиада проводилась в два тура 16 и 17 декабря. Организатором традиционно выступал Бухарест. Участниками соревнования стали 60 команд из 12 стран. Россию представляли две команды. Отбор проводили среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics проводится с 2011 года. Это командное состязание для школьников, увлекающихся программированием. В составе сборной могут выступать ученики 8-11-х классов.