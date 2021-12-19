Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в 2022 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта с тем, чтобы эта норма заработала в 2022 году. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря, - в третьем", - написал Володин.

По его словам, "важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать". Данное решение коснется около 50 млн транспортных средств, "сделает жизнь проще для их владельцев".

Володин указал, что законопроект был доработан с учетом опасений насчет выписывания автовладельцам штрафов за отсутствие диагностической карты. "Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан", - указал председатель Госдумы.

В первом чтении Госдума приняла законопроект в ноябре. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.