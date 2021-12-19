Проектирование парка на площадке Дома Советов в Калининграде начнется в 2022 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Разработку проекта парка на площадке у Дома Советов в историческом центре Калининграда планируется начать в 2022 году после публичного обсуждения предложения о развитии на этой территории парковой зоны. Реализация проекта может занять не менее трех лет, сообщил ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Парк около Дома Советов можно, я думаю, года за три, наверное, сделать. В следующем году мы проведем все общественные обсуждения [концепции развития парка] и начнем проектировать уже, такой план", - сказал Алиханов.

Калининград - один из немногих городов, который располагает в центре большим свободным пространством, где можно что-то сделать, отметил губернатор, сравнив ситуацию в Калининграде с Москвой, где после сноса гостиницы "Россия" в центре города появился парк "Зарядье". "У нас тоже есть замечательная возможность сделать парк высокого международного уровня с ориентиром в том числе на лучшие практики нашей столицы", - сказал он.

Глава области отметил, что регион найдет средства для реализации этого замысла. Объем вложений, по его словам, сейчас оценить сложно, но речь может идти о сумме в 100 млн рублей.

Губернатор отметил, что парк с зелеными прогулочными зонами планируется развернуть на территории, окружавшей бывший средневековый замок Тевтонского ордена "Кенигсберг", окончательно снесенный по решению калининградского обкома КПСС в 1967 году, а также прилегающую к нему Центральную площадь Калининграда.

Судьба Дома Советов

Дом Советов, представляющий собой две 21-этажные башни, начали строить в 1970 году на площадке рядом с уничтоженным замком "Кенигсберг". Ввод в эксплуатацию планировался в 1988 году, но работы приостановили. Здание готово на 95%, современный вид приобрело в 2005 году - его отремонтировали, но так и не использовали. Позднее в нем хотели разместить региональные органы власти, но были сделаны выводы о непригодности постройки и ее решили демонтировать.

"К сожалению, его придется разобрать. Я не говорю, что его невозможно воссоздать - возможно. Но для того, чтобы его воссоздать, его нужно сначала разобрать. Он будет разобран, потому что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и ввести его в эксплуатацию не перестроив, просто невозможно", - пояснил ТАСС Алиханов.

Региональные власти несколько раз объявляли конкурсы концепций реконструкции Дома Советов и развития окружающей территории. Последняя была представлена в этом году архитектурным бюро из Санкт-Петербурга. Она подразумевала, что на территории разобьют парк, построят офисный центр, гостиничный комплекс, апартаменты, парковки, однако архитектурные решения подверглись критике со стороны горожан и от нее пока отказались.