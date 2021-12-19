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Сбой в работе информационных ресурсов МВД произошел из-за затопления серверной

Специалисты рассчитывают устранить неполадки в серверных к вечеру 19 декабря
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе информационных ресурсов МВД России связан с затоплением серверных помещений из-за коммунальной аварии, сообщается на сайте МВД РФ.

"Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", - говорится сообщении.

Специалисты рассчитывают устранить неполадки в серверных МВД к вечеру 19 декабря.

"Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ - вечер 19 декабря", - говорится сообщении.

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