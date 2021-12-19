В Японии пройдут масштабные проверки пожарной безопасности после поджога в Осаке

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Надзорные службы Японии проведут масштабную проверку пожарной безопасности после пожара в клинике города Осака, который унес жизни по крайней мере 24 человек. Соответствующее распоряжение в воскресенье всем пожарным управлениям страны направил министр по административным делам и коммуникациям Японии Ясуси Канэко.

По его словам, проверка затронет в первую очередь здания, где на этажах выше второго расположены клиники, рестораны и другие заведения, и у которых имеются только один выход и одна лестница. "Хотел бы выразить искренние соболезнования семьям всех погибших. Судя по имеющимся сейчас данным, очаг возгорания находился как раз рядом с выходом на лестницу - это был единственный эвакуационный маршрут, от которого люди были отрезаны", - отметил он, общаясь в воскресенье с журналистами. По данным телеканала NHK, проверка затронет свыше 30 тыс. зданий по всей стране, схожих по структуре с тем, где произошел пожар в Осаке.

Пожар произошел в пятницу в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки на четвертом этаже одного из офисных зданий, где находилась клиника. Занимаемое ею помещение полностью выгорело. По имеющимся данным, очаг возгорания располагался возле лифта и входной двери, из-за чего находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. В результате ЧП в медицинском учреждении погибли по меньшей мере 24 человека, еще четверо, включая подозреваемого в поджоге, пострадали и были госпитализированы.

По данным следствия, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, который в момент возгорания блокировал выход из медицинского учреждения, встав в проходе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии без сознания. Согласно ранее распространенной информации, мужчина был пациентом этой же клиники, а в день поджога он также устроил пожар в собственном доме.

Полиция в качестве основной версии рассматривает поджог. Перед пожаром на месте инцидента был замечен мужчина в возрасте примерно 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего и вспыхнул огонь.