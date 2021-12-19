В России зафиксировали 1 023 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум за два месяца

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 023 против 1 076 днем ранее, до 297 203. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Количество зарегистрированных за сутки смертей стало минимальным ровно за два месяца, с 19 октября.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 81 летальный исход, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 55, в Красноярском крае - 37, в Воронежской и Волгоградской областях - по 36.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 967, до 10 214 790. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В частности, за сутки в Москве выявили 3 013 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 955, в Подмосковье - 1 825, в Краснодарском крае - 765, в Красноярском - 650. При этом впервые с 23 августа новые случаи заражения подтвердили не во всех регионах страны - на Чукотке за сутки не выявили ни одного инфицированного.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 932 666, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 32 655, до 8 984 921. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Москве число выздоровевших увеличилось на 2 661, в Подмосковье - на 1 841, в Воронежской области - на 1 027, в Нижегородской - на 997, в Омской - на 951, в Санкт-Петербурге - на 920.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 013 против 2 283 днем ранее, до 2 003 080. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 81 против 79 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе умерли 35 886 заболевших (1,79% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 661, до 1 834 232. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 132 962 человека.