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Facebook выплатил 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

Исполнительное производство в отношении компании закрыто
© AP Photo/Thibault Camus

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания Facebook выплатила 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент, исполнительное производство в ее отношении закрыто, следует из банка данных ФССП.

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Согласно банку данных ФССП, в базе исполнительные производства в отношении Facebook сейчас отсутствуют. Таким образом, компания выплатила 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

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