На Украине начала работу программа по выплате $37 за вакцинацию от коронавируса

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Выплаты по 1 тыс. гривен ($37) привитым от коронавируса гражданам на Украине начались в стране в воскресенье. Соответствующая государственная программа, о которой ранее первым сообщил президент страны Владимир Зеленский и получившая в народе название "Вовина тысяча", начала действовать с этого дня.

Верховная рада 2 декабря одобрила закон о перечислении гражданам за вакцинацию от коронавируса по 1 тыс. гривен. В бюджете на эти цели выделены 3 млрд гривен ($111 млн). "Живых" денег украинцы не получат. Выплаты будут осуществляться на виртуальные платежные карты в программе "Дия". Граждане смогут направить средства на покупку абонемента в спортзал или фитнес-клуб, билетов в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, билетов для путешествий внутри страны и книг.

Этой суммой можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств. Программа будет действовать в этом году и до конца следующего. В законе сказано, что она призвана оказать социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается также, что это решение будет стимулировать людей вакцинироваться от COVID-19.

В Минздраве Украины сообщили, что по состоянию на воскресенье в стране привиты почти 14,4 млн граждан, из них около 13 млн прошли полный курс вакцинации.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.