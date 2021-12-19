Более 10 тыс. единиц техники задействовали для уборки снега в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. единиц техники задействовано для уборки снега в столице. По прогнозам, за сегодняшние сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщается в воскресенье в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

"Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 7 см. За день может выпасть еще до 7 см снега. Общий прирост свежевыпавшего снега за сутки составит до трети месячной нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы ночью и утром провели механизированное подметание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. Этот цикл планируется повторить в 15:00.

Кроме того, ведутся работы по очистке улиц и дворовых территорий, парковочных мест, кровель и выступающих элементов фасадов. Под особым контролем - состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Снег вывозится на снегосплавные пункты. Работают все 56 стационарных пунктов.

"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в материале.