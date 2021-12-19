Журналистов ЮФО и СКФО приглашают поучаствовать в конкурсе СМИ "Искра Юга 2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Журналистов, рассказывающих и пишущих о жизни и событиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, приглашают поучаствовать в конкурсе СМИ "Искра Юга 2021", сообщили в оргкомитете премии.

"В каждом сезоне на соискание "Искры Юга" подается от 300 до 450 работ от 80-90 редакций печатных и интернет-изданий. В этом году конкурс пройдет уже в четырнадцатый раз. К участию приглашаются авторы или авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Как уточнили в оргкомитете, выдвижение возможно по 12 номинациям: аналитическая статья, дебют (публикации авторов до 25 лет), журналистское расследование, интервью, очерк, репортаж, тематический проект на страницах медиа, лучшие публикации о науке и инновациях, на тему цифровизации, образа молодого предпринимателя, о социальных проектах и НКО, о городском развитии. От одного автора на конкурс может быть выдвинут лишь один материал по выбранной номинации, при этом допускается выдвижение одного автора с разными текстами в нескольких номинациях. Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в СМИ в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года включительно.

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на сайте http://iskra.expertsouth.ru. Прием работ продлится до 25 декабря. Победителей в каждой номинации ждут памятные дипломы, фирменные статуэтки от организаторов, подарки и денежные призы от партнеров конкурса.

В прошлом году корреспонденты ТАСС и портала "Это Кавказ" одержали победу в трех номинациях в конкурсе "Искра Юга". Собственный корреспондент ТАСС в Краснодарском крае Валерий Стурит победил в номинации "Дебют года", в номинации "Лучший очерк" победу одержала автор портала "Это Кавказ" Лейла Наталья Бахадори. Еще один автор портала Диана Магомаева стала лауреатом премии в номинации "Лучшая публикация на тему цифровизации" с материалом "Сити-ферма с чеченским сердцем". Еще несколько журналистов агентства и портала стали номинантами конкурса.

Премия "Искра Юга" - профессиональная премия, в которой участвуют журналисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Главной целью мероприятия является повышение популярности масс-медиа в регионе, рост профессионального уровня журналистов ЮФО и СКФО, обмен опытом и установление профессиональных связей между изданиями.