В Италии не исключают проведения ревакцинации от коронавируса каждые полгода

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини не исключает, что ревакцинация от коронавируса в республике будет проходить каждые шесть месяцев. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa .

"Изначально мы думали, что будем проводить ежегодную ревакцинацию, но при таком эпидемиологическом сценарии, вероятно, инъекции будут более частыми, может быть, раз в шесть месяцев", - отметил он.

В Италии двумя дозами вакцинированы более 85% населения старше 12 лет. Общее число жителей, получивших хотя бы одну дозу и выздоровевших после ковида за последние полгода, превышает 89%. Как ранее объявил премьер-министр Марио Драги, около 20% вакцинированных старше 12 лет получили уже третью дозу.

В пятницу в стране впервые с ноября 2020 года суточное число случаев заражения превысило 28 тыс. Как сообщало агентство ANSA, на следующей неделе власти проведут совещание по теме пандемии и могут принять решение об ужесточении санитарных мер. В частности, не исключается, что обязательная вакцинация может быть распространена на новые категории лиц.