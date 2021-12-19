В посольстве РФ прокомментировали выдачу Швейцарией в США Клюшина

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выдача Швейцарией в США российского предпринимателя Владислава Клюшина представляет собой очередной эпизод "охоты" на россиян в третьих странах со стороны Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

"Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", - отметил он.

"Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина России В. Д. Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта с. г. по экстрадиционному запросу США, которая произошла 18 декабря", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Тем самым были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря, и обращение защиты россиянина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданной 16 декабря, в соответствии со ст. 39 Регламента ЕСПЧ, - пояснил представитель посольства РФ. - Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации".

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был в субботу выдан Швейцарией Соединенным Штатам. Он был передан в Цюрихе американским полицейским, которые сопроводили его на рейс в США, сообщило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии.

В четверг адвокаты Клюшина направили жалобу в ЕСПЧ с просьбой приостановить его экстрадицию до выводов об обоснованности действий швейцарской юстиции. В связи с этим посольство РФ в Швейцарии направило в пятницу в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии ноту, в которой указано, что "до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".

Отказ в экстрадиции в Россию

Россиянин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета Le Matin Dimanche, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Клюшину инкриминируют в США "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде.

В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии.