Епархии РПЦ принимают участие в выставке-ярмарке "Никольская" в Киево-Печерской лавре

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Многие епархии Российской православной церкви (РПЦ) приехали на выставку-ярмарку "Никольская", которая проходит на территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ), приуроченная к чествованию святого Николая Чудотворца. Этот праздник православные отмечают 19 декабря.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, выставка-ярмарка открылась на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры). Прихожанам и гостям Киево-Печерской лавры свою продукцию вместе с украинскими епархиями предлагают представители церковных издательств и мастерских из обителей Свято-Никольского мужского монастыря Омской области, Ставропигиального мужского монастыря Севастополя, Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря из Мордовии, Свято-Благовещенского Мангупского монастыря (Крымскмй Афон), Спасо-Преображенского мужского монастыря из Мурома Владимирской области. Приехали представители православных епархий из Сербии и Боснии и Герцеговины. Представлены на ярмарке десятки украинских епархий. Среди них - Свято-Успенская Почаевская лавра, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры.

Представители епархий привезли на выставку-ярмарку церковную утварь и предметы, иконы, духовную литературу, хлебобулочные изделия, лечебные травяные сборы, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи, монастырские чаи. Как сообщили организаторы мероприятия, вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам.

Святого Николая стали почитать вскоре после Крещения Руси, первые его иконы появились в середине XI века. С праздником святого Николая связаны многие народные традиции и приметы. Православные знают, что один из наиболее почитаемых святых покровительствует всем путешественникам, морякам, а также нищим, больным и детям.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Он основан в XI веке. На данный момент территория лавры составляет более 20 га. Здесь работают Киевская духовная семинария и Киевская духовная академия, в действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя часть лавры находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.