Выплаты медикам в новогодние выходные будут осуществляться по двойному тарифу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", - сказал он.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены.

Ранее Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающим с пациентами с ковидом.