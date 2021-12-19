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Выплаты медикам в новогодние выходные будут осуществляться по двойному тарифу

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что деньги на это выделят
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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"Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", - сказал он.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены.

Ранее Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающим с пациентами с ковидом.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияКотяков, Антон Олегович
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