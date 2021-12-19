Мурманский океанариум закроется с 1 января из-за несоответствия условий для животных

ТАСС, 19 декабря. Самый северный в Европе океанариум в городе Мурманске приостановит свои программы с 1 января 2022 года из-за вступления в силу новых требований к содержанию животных. Об этом в ходе прямой линии в воскресенье сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Для того, чтобы океанариум сегодня соответствовал [новым требованиям] и мог работать, чтобы питомцы могли показывать представления и потом спокойно отдыхать, нужны совершенно другие условия. Наш океанариум этим условия не соответствует, поэтому он действительно не сможет проводить представления с 1 января следующего года", - сказал он.

Чибис отметил, что новые требования не носят формальный характер: океанариуму потребуются новые емкости и бассейны для содержания животных, новые сухие площадки для отдыха питомцев и иная система водоподготовки.

"Все, что касается содержания питомцев, выплаты зарплат, обязательства по содержанию коллектива, собственник берет на себя. В 20-х числах он представит мне концептуальный проект реконструкции и создания нового объекта", - добавил Чибис.

Губернатор добавил, что совместно с собственником еще предстоит определить источники финансирования, но владелец готов также инвестировать средства в проект.

По информации официального сайта, мурманский океанариум считается самым северным в Европе, в котором живут и выступают арктические тюлени. Его история началась в 1984 году на базе Мурманского морского биологического института РАН. Кроме научных задач созданная лаборатория работала над прикладной задачей по использованию арктических тюленей в качестве помощников человека в море. Крытое здание для океанариума было построено и открылось для посетителей в 1996 году.