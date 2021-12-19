Лукашенко требует проверить действия контент-провайдера А1 по защите персональных данных

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проверить телекоммуникационную компанию А1, входящую в состав международной группы Telekom Austria Group, по вопросам защиты персональных данных ее клиентов. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель главы администрации президента Белоруссии Игорь Луцкий.

"Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле "сливал" не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи президентом Республики Беларусь дано поручение провести оценку действий компании", - отметил замглавы президентской администрации, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Луцкого, в отношении компании будут приняты самые жесткие меры. "Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны", - сказал Луцкий. "А1 - международная компания, и что бы там ни говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом", - отметил он.

Ранее Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщило о задержании начальника управления по общественным связям A1 Николая Бределева. Белорусские госСМИ тогда сообщили, что на протяжении полутора лет Бределев передавал корпоративную информацию, личные данные абонентов авторам экстремистских Telegram-каналов.

Представители компании тогда заявили, что "A1 Беларусь" имеет строгие правила и процедуры для предотвращения нарушений защиты данных и расследования возможных нарушений". "A1 Telekom Austria Group будет использовать все доступные юридические и дипломатические каналы для поддержки и защиты сотрудников", - говорится в сообщении компании.

А1 является провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Белоруссии. Коммерческую деятельность компания начала в 1999 году, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга Am rica M vil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. Абонентами мобильной связи A1 в Белоруссии являются более 4,9 млн человек, свыше 1,1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet в областных городах и крупнейших районных центрах. В компании работают около 2 700 человек.