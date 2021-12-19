Организовывать речные перевозки в Москве в течение 15 лет будет "Пассажирский порт"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подрядчиком, который в течение 15 лет будет организовывать регулярные речные перевозки, стала компания ОАО "Пассажирский порт". Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы определили подрядчика, который запустит работу регулярных речных перевозок в Москве. Контракт заключили на 15 лет. ОАО "Пассажирский порт" (часть группы ООО "Водоходъ") будет обслуживать суда 24/7", - говорится в сообщении.

Там же уточняется, что подрядчик соберет 21 электрическое судно, построит 23 причала, а также шесть зарядок и два пункта базирования флота.

"Нам важно, что наш заказ станет возрождением целой отрасли российского пассажирского судостроения. Уже в 2022 году мы запустим регулярные речные перевозки. По двум маршрутам "Фили - Киевский вокзал" и "Печатники - Автозаводский мост" установим самые современные и удобные плавучие причалы. Там будут комфортные зоны ожидания с кафе, информационными экранами, Wi-Fi, портами для зарядок и удобными сидениями", - отмечается в публикации.