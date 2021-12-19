Синоптики прогнозируют, что "русские морозы" ожидают Центральную Россию в ближайшие дни

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Русские морозы" ожидают жителей Центральной России в предстоящую неделю - температура будет опускаться до минус 21-22 градусов. Среда в Москве станет самым холодным днем с 1978 года, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"В предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы. Североатлантический циклон по имени "Нео", смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, куда в сопровождении скоротечных зарядов снега начнут прорываться первые порции более студеного воздуха. Так, например, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4-9 градусов, а днем на фоне усиливающейся адвекции холода и обратного суточного хода температуры уже будет не выше минус 7-12 градусов, вечером - минус 10-15 градусов", - рассказал он.

По словам Тишковца, во вторник похолодание усилится. Температура в утренние часы будет опускаться до 20 градусов мороза, в дневные часы - до 17 градусов мороза.

Среда станет самым холодным днем для москвичей в этом сезоне."А "полночь года" - в народе так называют самую длинную ночь - станет самой морозной в текущем сезоне! В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17-22 градусов, после полудня до минус 14-19 градусов, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом", - отметил он.

Тишковец сообщил, что 22 декабря станет также самым холодным с 1978 года. "В прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад", - пояснил он.

С четверга немного распогодится. Температура под утро будет 16-21 градус мороза, днем - до 11-16 градусов мороза. В пятницу возобновится снег небольшой интенсивности. Температура ночью будет 14-19 градусов мороза, днем - 8-13 градусов мороза.