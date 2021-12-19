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Образование смерчей ожидается над морем в Сочи

В ближайшие дни прогнозируют сильный дождь и грозу

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Городские службы перешли в режим повышенной готовности в Сочи в связи с непогодой, в том числе возможностью образования смерчей 20 декабря, сообщает в воскресенье администрация города.

"В течение суток 20 декабря, а также ночью и утром 21 декабря ожидается сильный дождь, гроза. В предгорьях - дождь со снегом, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется также, что в горном кластере ожидается сильный снег.

"Все городские службы находятся в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды и в горах",- отмечается в сообщении.

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