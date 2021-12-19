В Петербурге в 2022 году начнут ремонт 81 поликлиники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга в 2022 году начнут реализацию самого масштабного этапа программы ремонта и модернизации медицинских учреждений города, в рамках которого должны отремонтировать 81 поликлинику. Работы на объектах будут проводиться таким образом, чтобы не останавливать оказание медицинской помощи в учреждениях, сообщили в воскресенье в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"В следующем году в Петербурге начнется ремонт в 81 медицинском учреждении, оказывающем гражданам первичную медико-санитарную помощь. Он будет происходить без приостановки работы поликлиник - отдельными этажами или кабинетами", - рассказали в пресс-службе.

Ремонтные работы пройдут в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы". В 2021 году была начата модернизация 78 объектов, примерно треть из них уже отремонтирована. В 2023 году планируется начать работы на 74 объектах, в 2024 - на 59. В 2025 году власти рассчитывают модернизировать еще 11 медицинских учреждений. В нынешнем году ремонты начались на 78 объектах, примерно на трети объектов они завершены.

Общий объем финансирования при реализации программы составит 5,8 млрд рублей. Средства на модернизацию направляются как из федерального, так и из городского бюджета, отметили в пресс-службе.