В Лондоне заявили, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Великобритании

"По состоянию на вчерашнее утро у нас были подтвержденные данные о 85 госпитализированных с "омикроном" пациентах. В больницах, конечно, находятся тысячи людей с COVID-19, но мы сейчас говорим конкретно об "омикроне", - отметил Джавид, заявив о наличии "реального риска" перегрузки системы здравоохранения страны в ближайшей перспективе. - Так что люди начинают попадать в больницы с "омикроном", и, к сожалению, уже подтверждено семь смертей среди тех, кто были им заражены. Эти показатели могут показаться небольшими, однако нужно помнить, что люди, которые попадают в больницы, в среднем инфицируются за 17 дней до этого момента. 17 дней назад на "омикрон" приходилось лишь около 1% всех случаев заражения в стране, а сегодня этот показатель составляет примерно 60%".

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. При этом, как указал Джавид, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений.

Министр отметил, что в настоящий момент правительство страны изучает необходимость введения новых ограничительных мер в дополнение к тем, о которых было объявлено 8 декабря. По словам Джавида, власти ожидают уточненной информации о свойствах "омикрона", однако министр признал, что промедление в ожидании "идеальных данных" может иметь серьезные последствия. Глава Минздрава не исключил возможности ужесточения ограничений уже в начале следующей недели - перед рождественскими праздниками.

Джавид рекомендовал жителям королевства ограничить контакты с другими людьми в предпраздничный период и как можно быстрее сделать бустерную прививку от коронавируса. Он также раскритиковал противников вакцинации, заявив, что из-за них нагрузка на британские больницы значительно увеличивается, так как среди непривитых риск тяжелого течения COVID-19 намного выше.

По данным телеканала Sky News и ряда других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться более чем в три раза - с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения омикрон-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Для того чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до Рождества, которое протестанты и католики отмечают 25 декабря.