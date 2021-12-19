В Омске в сильный туман зафиксировали повышенное содержание двух загрязняющих веществ

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Сильный туман, который опустился вечером в субботу на Омск и южные районы региона, спровоцировал накопление в приземном слое воздуха загрязняющих веществ. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Омске, жители которого ночью массово жаловались на запах гари, зафиксировано двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксидов углерода и азота.

В субботу вечером региональное ГУ МЧС и мэрия Омска предупредили о сильном тумане. Население призвали быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и пользоваться противотуманными фарами. Ночью жители города в соцсетях стали массово жаловаться на запах гари.

"Туман спровоцировал появление в воздухе устойчивого запаха гари. Дым от печных труб частных строений, котельных из-за тумана не рассеивался, а оставался у поверхности земли. О чем свидетельствуют данные автоматических пунктов наблюдений за атмосферой воздуха (ПНЗ) ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", где наблюдались превышения до двух ПДК (предельно допустимая концентрация) оксида углерода (СО) и оксида азота (NO)", - цитирует пресс-служба начальника Обь-Иртышского УГМС Наталию Криворучко.

В пресс-службе регионального Минприроды ТАСС рассказали, что повышенное содержание этих двух веществ фиксировались по всему городу. "На автоматизированном посту по ул. К. Заслонова и ул. Дмитриева зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации оксида азота и оксида углерода. Также превышения ПДК по оксиду азота были зафиксированы на автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября. На автоматизированном посту по ул. 4-я Поселковая зафиксированы превышения ПДК по оксиду углерода", - рассказали в Минприроды.

В министерстве добавили, что за прошедшую ночь от жителей Омска поступило более 270 жалоб на загрязнение атмосферы из всех округов города. В местных группах соцсетях многие писали, что задыхаются, и выставляли фотографии с погруженным в дымку городом. По данным УГМС, видимость в Омске составляла всего 200 метров. "Сейчас все стабилизировалось, ветер сменился, на постах превышение ПДК нет", - отметили в Минприроды.

По словам Криворучко, причиной возникновения тумана стала совокупность атмосферных явлений, включая резкий контраст между дневной и ночной температурой воздуха. "Например, в Омске днем было -4°, ночью -16°. Затем, малая облачность, небо было практически чистое, ясное. И высокая влажность воздуха, которая на территории Омской области достигала 89-94%", - пояснила начальник УГМС.

Об экологии в Омске

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.

14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.