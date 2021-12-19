В Петербурге приостановили работу клуба из-за нарушения антиковидных ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями городских властей приостановили работу концертной площадки "Ласточка" в центре Петербурга из-за выявленных нарушений антиковидных ограничений. В двух залах клуба проходили концерты, которые не были согласованы по действующим требованиям санитарной безопасности, сообщили в воскресенье в пресс-службе Комитета по культуре города.

"На входе в заведение не проверялись температура, наличие масок и QR-кодов, внутри не соблюдались социальная дистанция (отсутствовала разметка) и масочный режим. Также актуальные санитарные нормы запрещают проведение мероприятий в формате танцпола. В двух залах проходили концерты, которые клуб не согласовывал по действующим требованиям безопасности для всех массовых мероприятий свыше 40 человек", - рассказали в пресс-службе.

В результате проверки оба концерта были остановлены, на организаторов мероприятий составлен административный протокол, само помещение "Ласточки" опечатано.