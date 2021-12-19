На Украину не пустили российскую актрису Любовь Баханкову

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины задержала в киевском аэропорту Борисполь гражданку РФ, актрису Любовь Баханкову за посещение Крыма, которое в Киеве считают незаконным. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ведомства.

"Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. Во время оформления документов и необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", - говорится в сообщении. 32-летняя актриса намеревалась принять участие в съемках на Украине.

В ведомстве отметили, что Баханковой запретили на въезд на Украину на три года, она покинула страну обратным рейсом.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.