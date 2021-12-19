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Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" "буквально в течение нескольких месяцев"

Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что потом удастся также "продвинуться на этом пути с европейцами"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшие месяцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

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"Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает "Спутник", и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал Песков.

По его словам, можно долго рассуждать, почему ВОЗ пока еще не признала российскую вакцину, и "что за этим стоит - некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы". "Возникают трудности, связанные с заполнением документов, связанные с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас - свои требования, там - свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", - резюмировал Песков.

Ранее в декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине следующего года. По словам дипломата, для этого "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

Препарат "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах мира. Как ранее говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, одобрение "Спутника V" ВОЗ ускорит признание российских сертификатов о вакцинации странами Европы.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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