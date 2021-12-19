Гинцбург исключил вероятность переноса коронавируса после назальной вакцины

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Человек, который вакцинировался назально, не может быть переносчиком вируса, это большое преимущество в плане популяционного иммунитета, сообщил в воскресенье директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Интраназальная вакцинация дает большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции. Человек, который вакцинировался в результате укола, он, опять же таки, не заболеет, но на своей слизистой он может перенести вирус, да, и, попадая, соответственно, в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет - он выделит этот вирус, и окружающие могут заболеть", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".