Песков убежден, что Путина никто не заразит коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Персонал, контактирующий с президентом РФ Владимиром Путиным, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности для того, чтобы никто не заразил главу государства. Предпринимаются все меры предосторожности: глава государства привит, поэтому такой исход маловероятен, такое мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" .

"Ну, слушайте - он же Путин, кто его заразит?" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина.

При этом Песков отметил, что о таком повороте событий "не хочется ни думать, ни говорить". "Именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он добавил, что все, кто так или иначе контактирует и работает с Путиным, соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности. "И именно поэтому президент как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - подчеркнул Песков.

Он рассказал о том, что подавляющее большинство работников президентской администрации уже имеют иммунитет к коронавирусу: переболели ковидом либо сделали прививку. "Подавляющее большинство, конечно, уже или переболели, или вакцинировались, или сделали и то, и другое", - сообщил Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, изменился ли режим работы администрации президента РФ с учетом пандемии.

При этом Песков отметил, что там "работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться". "Мы их убеждаем, они видят вокруг тех, кто тяжело болеет", - пояснил он. Пресс-секретарь президента констатировал, что в администрацию иногда "приходят и печальные новости" о смерти от ковида кого-то из сотрудников либо их родственников. "Поскольку у нас производство похоже на доменную печь, [оно] непрерывное, поэтому мы не прерываемся - все локдауны мы все равно работаем. Но все-таки какую-то часть людей мы стараемся уже на "дистанцию" переводить", - рассказал он.

Некоторые из тех, кому предстоит общение с Путиным, должны предварительно пройти карантин, для остальных предусмотрено особо тщательное тестирование на коронавирус. "Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже", - констатировал представитель Кремля.

Он отметил, что "везде и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты". "А когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют", - сказал Песков. По его словам, "[из] тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин определенное количество дней". "В каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации", - уточнил представитель Кремля.