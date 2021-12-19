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Пандемия COVID-19

Песков назвал противников вакцинирования от коронавируса "опасными дураками"

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь считает агитацию против прививок "неразумными действиями"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинирования от коронавируса.

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"Опасными дураками - это два слова. Одним словом это не выразишь", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" в ответ на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки, и других агитируют против нее.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос, сказал, что, по его мнению, подобная агитация "это неразумные действия". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что так делают "люди, пораженные страхом".

Главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко назвала их неразумными. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко отказался давать какие-либо оценки, призвав антиваксеров "доверять проверенным источникам".

Другие медики были более резки в своих оценках. Так, главный врач городской клинической больницы №67 Андрей Шкода назвал это явление "воинствующим невежеством".

"Идиоты", - кратко ответил заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации столичной больницы №52 Сергей Царенко. Информационными террористами антпрививочников считает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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