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Гинцбург: технологии центра им. Гамалеи позволяют создавать варианты вакцин за пару недель

Технологии центра им. Гамалеи позволяют создавать новые варианты вакцин за пару недель - Гинцбург.

Пандемия COVID-19
ВОЗ уверен в победе над пандемией
С начала пандемии в мире заразились свыше 274,2 млн человек
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