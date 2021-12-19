В Мурманской области на новогодние утренники разрешат прийти только одному родителю

ТАСС, 19 декабря. Власти Мурманской области из-за пандемии коронавируса разрешат присутствовать на новогодних утренниках в детских садах и школах только одному из родителей. QR-коды для этого им не потребуются, сообщил в воскресенье в ходе прямой линии губернатор региона Андрей Чибис.

"Утренники в детских садах и школах разрешены, но в режиме одного класса или одной группы и в режиме посещения "от одного ребенка - один представитель". QR-код для посещения детских утренников не обязателен, но есть детские сады и школы, где в силу того, что там вспышка ковида, могут быть ограничения", - сказал он.

Вопрос о возобновлении работы детских комнат может быть решен в случае, если темпы снижения заболеваемости ОРВИ в области продолжатся, добавил Чибис. Он отметил, что с сентября в области уровень выявления простудных заболеваний превышает установленные нормы эпидпорога. В силу того, что дети также могут стать переносчиками коронавируса, по оценкам специалистов, фиксировался "запредельный" риск взрывного роста заболеваемости.

"Сейчас мы только последнюю неделю, чуть больше, стали снижаться по ОРВИ, но мы все равно за пределами [эпид]порога. <...> Если этот темп сохранится, тогда мы это [детские комнаты] откроем", - пояснил Андрей Чибис.

По данным местных властей, с начала пандемии в регионе выявили 89 910 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 167 человек. Выздоровели за все время 71 977 пациентов, умерли - 2 690.