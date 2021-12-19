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Пандемия COVID-19

В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Замглавы Минздрава страны Камаль Хейдари сообщил, что "речь идет о мужчине средних лет, проживающем в Тегеране, который прибыл из ОАЭ"

ТЕГЕРАН, 19 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса был зафиксирован в Иране. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы Минздрава страны Камаль Хейдари.

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"Через три недели после обнаружения омикрон-штамма в ЮАР первый случай заражения зафиксирован в Иране", - цитирует его агентство IRNA. По словам заместителя министра, "речь идет о мужчине средних лет, проживающем в Тегеране, который прибыл из ОАЭ".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.

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