Попова рассказала о случае, когда коронавирус был у пациента более 80 дней

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Случай коронавируса, длившийся у пациента более 80 дней, был зафиксирован в России. Пациент не заражал окружающих, но не мог выписаться из стационара. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" .

"У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Попова добавила, что ситуации, когда коронавирус держался в организме человека больше 100 дней, - это "литературные данные наших коллег в других странах".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровели 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.