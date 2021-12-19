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Пандемия COVID-19

ВОЗ уверен в победе над пандемией

С начала пандемии в мире заразились свыше 274,2 млн человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пандемия рано или поздно превратится в эндемию по примеру вируса гриппа, однако пока рано об этом говорить, заявил в воскресенье руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

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"Рано или поздно мы совершим эволюцию от пандемии к эндемии, как, например, это произошло с гриппом: это сезонный респираторный вирус, от которого люди должны делать одну прививку в год. Но пока еще слишком рано об этом говорить", - сказал он в воскресенье в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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