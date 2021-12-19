Лысенко заявила, что некоторые пациенты с ковидом в Москве потеряли слух и зрение

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Некоторые пациенты с коронавирусом, в том числе прошедшие реанимацию, теряли слух и зрение. Об этом сообщила главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале " Россия-1 ".

"У нас были пациенты, которые теряли слух, у нас были пациенты, которые потеряли зрение, у нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию. У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или каким-то сгнившим. У нас есть пациенты, которые полностью облысели, и мужчины, и женщины", - сказала Лысенко.

Она добавила, что вакцинация от коронавируса не может никого убить. "Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие - чего только ни приписывается - это все да, есть, только это есть от ковида. И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха есть от ковида, и извращение вообще качества жизни после ковида", - отметила Лысенко.