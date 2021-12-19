Гинцбург: пандемия закончится, когда антитела к ковиду будут у 70-75% населения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса закончится, когда антитела будут у 70-75% населения, об этом заявил в воскресенье директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда 70-75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, когда закончится пандемия.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.