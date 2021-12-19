Гинцбург: исследования вакцины для детей 6-11 лет займут около трех месяцев

ТАСС. 19 декабря. Исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет займут около трех месяцев, сообщил в воскресенье директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Что касается вакцины для подростков 6-11 лет, то этот пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей подан. Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы и - с замечаниями или без замечаний - нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".